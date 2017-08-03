01:40 03 августа 2017 0

СМИ ошибочно окрестили виновника инцидента "ВДВшником" ФОТО: скриншот НТВ

Столичный хулиган Александр Орлов, задержанный за избиение журналиста НТВ, раскаялся в содеянном и предложил «добазариться» с потерпешим об условиях финансовой компенсации.

«Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию, сколько нужно. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все», — цитирует слова Орлова «Газета.ру».



Напомним, что инцидент произошел в московского парке им. Горького во время празднования дня ВДВ. В ходе прямого эфира корреспондент НТВ Никита Развозжаев получил удар по лицу от пьяного прохожего, которому не понравилось замечание в свой адрес. Поначалу СМИ окрестили дебошира «десантником», однако позже выяснилось, что Орлов не имеет никакого отношения к ВДВ.