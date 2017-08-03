{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 августа 2017
12:44  03 августа 2017 0

ФСБ обезвредила на Урале изготовителей оружия

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм. , оружие, терроризм
Силовики выявили подпольных производителей оружия и боеприпасовФото: Flickr

Деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся подпольным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, пресечена Федеральной службой безопасности РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленники действовали на территории Центрального и Уральского федеральных округов.

Два участника группировки были задержаны с поличным при попытке продать оружие.

В ходе обысков по их месту жительства изъято 22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, свыше единиц 150 боеприпасов различного калибра, детали и технологическое оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 223 УК России (незаконное изготовление оружия). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров