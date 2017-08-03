ФСБ обезвредила на Урале изготовителей оружия

Деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся подпольным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, пресечена Федеральной службой безопасности РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленники действовали на территории Центрального и Уральского федеральных округов.
Два участника группировки были задержаны с поличным при попытке продать оружие.
В ходе обысков по их месту жительства изъято 22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, свыше единиц 150 боеприпасов различного калибра, детали и технологическое оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 223 УК России (незаконное изготовление оружия). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.