Губернатор ХМАО Наталья Комарова в четверг, 3 августа, работает в Сургуте. В планах главы региона — рабочая встреча с генеральным директором «Россетей» Олегом Бударгиным, а также посещение югорского филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» (Тюменское региональное диспетчерское управление). Об этом «URA.RU» сообщила врио директора департамента общественных и внешних связей региона Вера Царева.
График главы ХМАО в Сургуте распланирован до вечера.
Наталья Комарова работает первую неделю после отпуска. С отдыха в Москве губернатор вернулась досрочно из-за сложной ситуации с лесными пожарами в регионе. Югра, наряду с Ямалом и Коми, вошла в топ-3 регионов России, где сильнее всего горят леса.