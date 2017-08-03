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Главные новости Югры
13:56  03 августа 2017 0

Комарова вылетела на переговоры с директором крупной корпорации. Встреча пройдет в Сургуте

Встреча Комаровой с пострадавшими. Нижневартовск, комарова наталья, губернатор хмао
Встреча Натальи Комаровой и главы "Россетей" Олега Бударгина пройдет в СургутеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в четверг, 3 августа, работает в Сургуте. В планах главы региона — рабочая встреча с генеральным директором «Россетей» Олегом Бударгиным, а также посещение югорского филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» (Тюменское региональное диспетчерское управление). Об этом «URA.RU» сообщила врио директора департамента общественных и внешних связей региона Вера Царева.

График главы ХМАО в Сургуте распланирован до вечера.

Наталья Комарова работает первую неделю после отпуска. С отдыха в Москве губернатор вернулась досрочно из-за сложной ситуации с лесными пожарами в регионе. Югра, наряду с Ямалом и Коми, вошла в топ-3 регионов России, где сильнее всего горят леса.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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