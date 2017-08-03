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03 августа 2017
14:52  03 августа 2017 2

Минобороны оценило масштаб массовой драки в учебном центре в Елани

По словам очевидцев, кровью залита вся казармаФото: «URA.RU»
новость из сюжета:
Кровавое побоище в учебном центре ЦВО на Урале
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Министерство обороны отреагировало на публикацию «URA.RU» о кровавом побоище в 473-м окружном учебном центре ЦВО, расположенном в поселке Елань Свердловской области. Пресс-служба ведомства подтвердила факт массовой драки, однако говорит о ее незначительности.

«2 августа в учебном соединении Центрального военного округа на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер получили легкие травмы и ссадины. По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено. Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия — абсолютная ложь», — говорится в заявлении.

«Командование Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводит разбирательство в учебном соединении для установления причин и всех обстоятельств происшедшего, — сообщили также в Минобороны. — Все виновные должностные лица будут привлечены к установленной законодательством ответственности».

По данным агентства, конфликт произошел между 60 бойцами из Тувы, приехавшими на Урал на курсы выживания, и сотней бойцов местного гарнизона. Бойцы из Тувы после окончания трехмесячных курсов отметили это алкоголем, вспомнили обиды от местных и, вооружившись ножами и заточками, пошли выяснять отношения. В массовой драке получили ранения 14 человек, в том числе один офицер.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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