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Главные новости Свердловской области
03:16  04 августа 2017 0

В Екатеринбурге суд отказался рассматривать дело по противникам «Матильды»

Стояние противников выхода фильма Матильда и молебен в Храме на крови. Екатеринбург, акция протеста, храм на крови, фильм матильда, одиночный пикет
1 августа уральские верующие организовали пикет около Храма-на-КровиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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В Кировском районном суде отказались рассматривать материалы дела по активистам «Сорок сороков» задержанных 1 августа за акцию против фильма «Матильда» у Храма на Крови. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе областного суда.

Как пояснили в суде, документы возвращены в полицию для устранения недостатков.

«Кировский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о возвращении в полицию протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении 4 противников фильма «Матильда, пикетировавших у Храма-на-Крови», — сообщили в суде.

1 августа уральские верующие организовали пикет около Храма-на-Крови. Они требовали остановить выход в свет фильма «Матильда» Алексея Учителя, где рассказывается о любовных отношениях царя Николая II с балериной. Стояние проходило одновременно с молебном в храме, никак не связанным с протестным мероприятием. При этом священники не стали поддерживать активистов.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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