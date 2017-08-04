03:16 04 августа 2017 0

1 августа уральские верующие организовали пикет около Храма-на-Крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кировском районном суде отказались рассматривать материалы дела по активистам «Сорок сороков» задержанных 1 августа за акцию против фильма «Матильда» у Храма на Крови. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе областного суда.

Как пояснили в суде, документы возвращены в полицию для устранения недостатков.

«Кировский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о возвращении в полицию протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении 4 противников фильма «Матильда, пикетировавших у Храма-на-Крови», — сообщили в суде.

1 августа уральские верующие организовали пикет около Храма-на-Крови. Они требовали остановить выход в свет фильма «Матильда» Алексея Учителя, где рассказывается о любовных отношениях царя Николая II с балериной. Стояние проходило одновременно с молебном в храме, никак не связанным с протестным мероприятием. При этом священники не стали поддерживать активистов.