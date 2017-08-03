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Главные новости Югры
16:19  03 августа 2017 0

В Нижневартовске поймали педофила, терроризировавшего город

Напав в подъезде на мальчика, извращенец скрылсяФото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске поймали педофила, напавшего на ребенка в подъезде дома по улице Менделеева. Следователи и полиция установили личность мужчины, которого разыскивали с помощью фоторобота. Он был задержан, суд решает вопрос о заключении его под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Об этом в четверг, 3 августа, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Как утверждают в ведомстве, на сегодняшний день на территории Нижневартовска не имеется нераскрытых уголовных дел по факту педофилии. В целом по региону в производстве следователей находится только одно нераскрытое производство подобного характера.

Отметим, в июле в Югре было сразу несколько сообщений о фактах нападения извращенцев на детей, а также актов эксгибиционизма. С 28 июня по 30 июля в Югре произошло четыре инцидента (три из них — в Нижневартовске). От действий злоумышленников пострадали 9 детей. Однако, по данным статистики СКР, «сексуальных преступлений» против несовершеннолетних в первом полугодии 2017 года произошло на 15% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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