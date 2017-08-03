Арестован дебошир, избивший журналиста в День ВДВ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на пять суток Александра Орлова, ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире на праздновании дня ВДВ в Парке Горького.
Его признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции, цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря суда Эмилию Хиль. При этом Орлов в суде просил не арестовывать его и ограничиться штрафом, ссылаясь на плохое физическое здоровье родителей и его самого.
По словам нападавшего, ему нужно постоянно «принимать какие-то лекарства» из-за сердечно-сосудистой дистонии и давления. За Александра Орлова также извинился его адвокат: «От имени подзащитного приношу извинения компании НТВ и лично Никите Развозжаеву».
Отметим, журналист уже заявил, что согласен на примирение в суде, если напавший на него извинится за свои действия, передает «Федеральное агентство новостей».
Как писало «URA.RU» ранее, инцидент произошел 2 августа в московского парке Горького. В ходе прямого эфира корреспондент НТВ Никита Развозжаев получил удар по лицу от Орлова, которому не понравилось замечание в свой адрес. Поначалу СМИ окрестили дебошира «десантником», однако позже выяснилось, что мужчина не имеет никакого отношения к ВДВ. Друзья нападавшего рассказали о профессии и характере хулигана.