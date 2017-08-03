{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,75
Динамика за 2 недели
Евро 71,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 августа 2017
21:18  03 августа 2017 0

Арестован дебошир, избивший журналиста в День ВДВ

В суде хулиган сослался на проблемы со здоровьемФото: скриншот видео

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на пять суток Александра Орлова, ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире на праздновании дня ВДВ в Парке Горького.

Его признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции, цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря суда Эмилию Хиль. При этом Орлов в суде просил не арестовывать его и ограничиться штрафом, ссылаясь на плохое физическое здоровье родителей и его самого.

По словам нападавшего, ему нужно постоянно «принимать какие-то лекарства» из-за сердечно-сосудистой дистонии и давления. За Александра Орлова также извинился его адвокат: «От имени подзащитного приношу извинения компании НТВ и лично Никите Развозжаеву».

Отметим, журналист уже заявил, что согласен на примирение в суде, если напавший на него извинится за свои действия, передает «Федеральное агентство новостей».

Как писало «URA.RU» ранее, инцидент произошел 2 августа в московского парке Горького. В ходе прямого эфира корреспондент НТВ Никита Развозжаев получил удар по лицу от Орлова, которому не понравилось замечание в свой адрес. Поначалу СМИ окрестили дебошира «десантником», однако позже выяснилось, что мужчина не имеет никакого отношения к ВДВ. Друзья нападавшего рассказали о профессии и характере хулигана.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров