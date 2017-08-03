В отношении Алексендра Орлова, который накануне, 2 августа, ударил корреспондента телеканала НТВ в прямом эфире, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в отношении хулигана также составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии, пишет «Газета.Ru».
Между тем друг Орлова сообщил RT, что агрессивный парень — москвич, занимается страхованием. «Хороший человек, если не выпивает, то очень интеллигентный, в определенный период времени хотел поступать в институт на журфак», — сказал собеседник агентства.
По его словам, нападавшего нельзя назвать злым или неадекватным человеком. Орлов, как отметил друг — патриотически настроенный, верующий и православный. Он даже пытался попасть на службу в ДНР и провел там какой-то период времени.
Сосед Орлова в свою очередь рассказал, что напавший на журналиста мужчина с детства занимался боксом. «Я его знаю всю жизнь. Добрый парень, хороший. Ну вот синька, че», — подытожил он.
Инцидент произошел в московского парке Горького в Москве во время празднования Дня ВДВ. В ходе прямого эфира корреспондент НТВ Никита Развозжаев получил удар по лицу от Орлова, которому не понравилось замечание в свой адрес. Поначалу СМИ окрестили дебошира «десантником», однако позже выяснилось, что мужчина не имеет никакого отношения к ВДВ.