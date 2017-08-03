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03 августа 2017
19:06  03 августа 2017 0

С напавшего на журналиста НТВ взяли подписку о невыезде. Друзья рассказали о профессии и характере хулигана. ВИДЕО

Сосед рассказал, что Орлов с детства занимался боксомФото: Скрин видео

В отношении Алексендра Орлова, который накануне, 2 августа, ударил корреспондента телеканала НТВ в прямом эфире, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в отношении хулигана также составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии, пишет «Газета.Ru».

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Между тем друг Орлова сообщил RT, что агрессивный парень — москвич, занимается страхованием. «Хороший человек, если не выпивает, то очень интеллигентный, в определенный период времени хотел поступать в институт на журфак», — сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавшего нельзя назвать злым или неадекватным человеком. Орлов, как отметил друг — патриотически настроенный, верующий и православный. Он даже пытался попасть на службу в ДНР и провел там какой-то период времени.

Сосед Орлова в свою очередь рассказал, что напавший на журналиста мужчина с детства занимался боксом. «Я его знаю всю жизнь. Добрый парень, хороший. Ну вот синька, че», — подытожил он.

Инцидент произошел в московского парке Горького в Москве во время празднования Дня ВДВ. В ходе прямого эфира корреспондент НТВ Никита Развозжаев получил удар по лицу от Орлова, которому не понравилось замечание в свой адрес. Поначалу СМИ окрестили дебошира «десантником», однако позже выяснилось, что мужчина не имеет никакого отношения к ВДВ.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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