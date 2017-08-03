Сокамерники убитых участников «банды ГТА» рассказали об их тренировках

21:59 03 августа 2017 0

Сотрудника суда наградят за помощь в задержании участников «банды ГТА» Фото: Василий Гришин © URA.RU

Бывшие сокамерники участников «банды ГТА», застреленных в Московском областном суде, рассказали о совместном с ними пребывании в тюрьме. По словам арестованных, бандиты все время говорили о том, что убийства московских водителей были для них тренировкой перед отправкой в Сирию и Афганистан. Между тем, стало известно, что руководство Мособлсуда наградит своего сотрудника за помощь в задержании преступников.

Как сообщили RT в суде, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, что «профессиональные действия осуществляют сотрудники полиции», а также сотрудник суда Бурядник Иван Михайлович. Во время нападения он проводил подготовку зала заседания к слушаниям. Руководство Мособлсуда приняло решение поощрить его за проявленные мужество и отвагу.

До перестрелки в суде участники «банды ГТА» за три года побывали во всех московских СИЗО. У всех бандитов на одежде было по три полосы. Это значит, что они склонны к побегу и суициду. Как заявляли во ФСИН, преступления, которые совершили бандиты, слишком тяжелые: на их счету 17 жизней, к тому же они считали себя радикальными исламистами, пишет портал «Ридус».

Сокамерники убитых бандитов рассказывали. что отбывать срок после приговора суда они не собирались. По словам бывшего сокамерника одного из членов банды Субханова, он постоянно употреблял в своей речи слово «тренировка». По версии следствия, часть преступлений банда совершила не с целью грабежа, а для испытания бойцов, чтобы потом отправить их в Сирию, Пакистан и Афганистан.

Отметим, перестрелка с бандитами состоялась в Мособлсуде 1 августа. Пять из 11 членов «банды ГТА», оказавшись с двумя конвоирами в лифте, взяли их в заложники и завладели пистолетами. Остановить преступников смогли бойцы Росгвардии, которые присутствовали на процессе по делу экс-мэра Миасса Виктора Арбадьевского, обвиняемого в бандитизме. В итоге трое бандитов были ликвидированы, еще двое тяжело ранены. Во время попытки побега также пострадали трое стражей порядка.