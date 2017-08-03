Экс-мэр Миасса будет свидетелем по делу о попытке побега членов банды ГТА

Бывший мэр Миасса Виктор Ардабьевский, который в настоящее время содержится под стражей в Москве как предполагаемый главарь преступной группировки, может стать свидетелем по делу о попытке побега членов банды ГТА из здания Мособлсуда.
Во время перестрелки Ардабьевский оказался в зале суда и видел, как были ликвидированы два преступника, пытавшихся вырваться на свободу. В момент ликвидации бандитов Ардабьевский находился в так называемом аквариуме для подсудимых за бронированным стеклом.
«К моменту нападения все остальные подельники Ардабьевского уже находились на первом этаже в ожидании автозака, — рассказал RT источник, знакомый с ходом дела. — Ардабьевского же должны были вывезти последним, поскольку его защитник попросил дать минуту на обсуждение и подписание одного из документов».
«Так как всё происходило на глазах Виктора Ардабьевского, по делу о попытке побега фигурантов банды ГТА и стрельбе в Мособлсуде он будет проходить свидетелем, — говорит источник RT. — Ардабьевский должен будет рассказать о действиях сотрудников и нападавших».
Перестрелка в Мособлсуде произошла 1 августа. Пятеро фигурантов дела банды ГТА предприняли попытку совершить побег, напали на конвоиров, завладели их табельным оружием и ключами от наручников. В перестрелке с сотрудниками Росгвардии трое злоумышленников были убиты, двое — тяжело ранены. Огнестрельное ранение получил прапорщик Росгвардии, также были ранены двое конвойных.