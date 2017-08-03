{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 августа 2017
15:23  03 августа 2017 0

Экс-мэр Миасса будет свидетелем по делу о попытке побега членов банды ГТА

Экс-мэр Миасса Виктор Ардабьевский на предварительном слушании в Мосгорсуде. Москва, Ардабьевский Виктор
Виктор Ардабьевский оказался в зале суда, где шла перестрелкаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший мэр Миасса Виктор Ардабьевский, который в настоящее время содержится под стражей в Москве как предполагаемый главарь преступной группировки, может стать свидетелем по делу о попытке побега членов банды ГТА из здания Мособлсуда.

Во время перестрелки Ардабьевский оказался в зале суда и видел, как были ликвидированы два преступника, пытавшихся вырваться на свободу. В момент ликвидации бандитов Ардабьевский находился в так называемом аквариуме для подсудимых за бронированным стеклом.

«К моменту нападения все остальные подельники Ардабьевского уже находились на первом этаже в ожидании автозака, — рассказал RT источник, знакомый с ходом дела. — Ардабьевского же должны были вывезти последним, поскольку его защитник попросил дать минуту на обсуждение и подписание одного из документов».

«Так как всё происходило на глазах Виктора Ардабьевского, по делу о попытке побега фигурантов банды ГТА и стрельбе в Мособлсуде он будет проходить свидетелем, — говорит источник RT. — Ардабьевский должен будет рассказать о действиях сотрудников и нападавших».

Перестрелка в Мособлсуде произошла 1 августа. Пятеро фигурантов дела банды ГТА предприняли попытку совершить побег, напали на конвоиров, завладели их табельным оружием и ключами от наручников. В перестрелке с сотрудниками Росгвардии трое злоумышленников были убиты, двое — тяжело ранены. Огнестрельное ранение получил прапорщик Росгвардии, также были ранены двое конвойных.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров