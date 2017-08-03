Следователи возбудили уголовные дела после кровавого побоища в Елани

22:31 03 августа 2017 0

Военная прокуратура ЦВО уже начала проверку по факту инцидента Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственные органы возбудили уголовные дела по информации о конфликте между военнослужащими в Свердловской области. Речь идет о 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов в Елани.

Военная прокуратура Центрального военного округа уже начала проверку по факту инцидента. «Военные прокуроры дадут оценку действиям соответствующих должностных лиц, исполнению требований федерального законодательства. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Результаты прокурорской проверки и расследования уголовного дела, возбужденного по статьям УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» и «Насильственные действия в отношении начальника», взяты на контроль военным прокурором ЦВО Евгением Ивановым.

Ранее в пресс-службе ЦВО заверили, что 2 августа офицер и несколько военнослужащих-контрактников получили травмы в ходе бытового конфликта в учебном соединении ЦВО. Информация о массовой поножовщине является ложью, отметили в ведомстве.

Как писало «URA.RU», 3 августа в Елани начала работу комиссия Министерства обороны. Ее возглавляет заместитель командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенант Хасан Калоев, пояснил источник издания.

По данным агентства, конфликт произошел между 60 бойцами из Тувы, приехавшими на Урал на курсы выживания, и сотней бойцов местного гарнизона. Бойцы из Тувы после окончания трехмесячных курсов отметили это алкоголем, вспомнили обиды от местных и, вооружившись ножами и заточками, пошли выяснять отношения. В массовой драке получили ранения 14 человек, в том числе один офицер.