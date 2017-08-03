15:05 03 августа 2017 0

После массовой драки в казарме выбиты окна и поломана мебель Фото: URA.RU © URA.RU

В 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области начала работу комиссия министерства обороны. Хотя пресс-служба военного ведомства утверждает, что в части произошел незначительный бытовой конфликт, стало известно о приезде в часть большой комиссии старших офицеров Центрального военного округа.

Как сообщил «URA.RU» источник в министерстве обороны, комиссию возглавляет заместитель командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенант Хасан Калоев. Вместе с ним прибыли врио заместителя командующего войсками ЦВО по работе с личным составом, подполковник Н. Данилов, старший офицер отдела военно-социальной работы управления по работе с личным составом ЦВО, капитан А. Первун, офицер отделения подготовки младших специалистов и резерва управления боевой подготовки ЦВО, майор А. Надоша, заместитель начальника РУВП по ЦВО, подполковник юстиции К. Смирнов, врио командующего 41 А ЦВО, полковник А. Подивилов, врио командира 55 омсбр (г) 41 А ЦВО, подполковник И. Кузменков, заместитель начальника отдела по работе с личным составом 41 А ЦВО, подполковник О. Короткевич, врио начальника отделения СВ и БВС 41 А ЦВО, майор А. Сорокин и заместитель командира 118 рбр 41 А по работе с личным составом ЦВО, подполковник Д. Раков.

Столь представительная комиссия мало соответствует официально заявленному масштабу конфликта.