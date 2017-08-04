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Главные новости Челябинской области
08:40  04 августа 2017 0

«Понять и простить». Экс-мэр Копейска, осужденный за коррупцию, надеется на смягчение приговора в челябинском облсуде

Истомин Вячеслав Челябинск, истомин вячеслав
Вячеслав Истомин просит смягчить приговорФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор экс-мэру Копейска Вячеславу Истомину. Ходатайство адвокатов бывшего градоначальника о смягчении приговора состоится 1 сентября, сообщили «URA.RU» в канцелярии суда.

27 июня Копейский городской суд приговорил Вячеслава Истомина к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 5 млн рублей штрафа. Бывший глава города обвинялся в получении взяток на сумму в 2 млн рублей. Как было установлено судом, часть взятки составили оплаты банкетов.

Истомин сразу же после того, как его задержали летом 2016 года, признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. Его отпустили из СИЗО под домашний арест и вновь взяли под стражу уже после вынесения приговора. Истомин, заключив досудебное соглашение, рассчитывал на более мягкое наказание и просил суд не лишать его свободы.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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