Челябинский областной суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор экс-мэру Копейска Вячеславу Истомину. Ходатайство адвокатов бывшего градоначальника о смягчении приговора состоится 1 сентября, сообщили «URA.RU» в канцелярии суда.
27 июня Копейский городской суд приговорил Вячеслава Истомина к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 5 млн рублей штрафа. Бывший глава города обвинялся в получении взяток на сумму в 2 млн рублей. Как было установлено судом, часть взятки составили оплаты банкетов.
Истомин сразу же после того, как его задержали летом 2016 года, признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. Его отпустили из СИЗО под домашний арест и вновь взяли под стражу уже после вынесения приговора. Истомин, заключив досудебное соглашение, рассчитывал на более мягкое наказание и просил суд не лишать его свободы.