Захарова назвала «очередной пакостью» увеличение сроков выдачи виз США

Срок выдачи американских виз жителям РФ увеличивается с целью давления на Москву. Такое заявление сделал официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД России назвали «очередной пакостью» США увеличение сроков выдачи виз россиянам и считают это «давлением на Москву».
«За последние четыре-пять месяцев срок выдачи визы вырос в несколько раз. Раньше собеседование назначалось через десять дней после подачи документов, сейчас — через полтора месяца, — отметила Захарова. — Это такая очередная пакость, которая будет сделана россиянам, чтобы попытаться переиграть эту ситуацию, сказав, что во всем виновата опять российская сторона».
Решение о более длительной выдаче виз жителям РФ было принято после высылки американских дипломатов из России. МИД РФ назвал его «внутриполитическими играми в США», передает RT.