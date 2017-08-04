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04 августа 2017
Главные новости Москвы
12:01  04 августа 2017 0

Захарова назвала «очередной пакостью» увеличение сроков выдачи виз США

Захарова назвала затягивание выдачи виз «очередной пакостью» СШАФото: "Википедия"

Срок выдачи американских виз жителям РФ увеличивается с целью давления на Москву. Такое заявление сделал официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В МИД России назвали «очередной пакостью» США увеличение сроков выдачи виз россиянам и считают это «давлением на Москву».

«За последние четыре-пять месяцев срок выдачи визы вырос в несколько раз. Раньше собеседование назначалось через десять дней после подачи документов, сейчас — через полтора месяца, — отметила Захарова. — Это такая очередная пакость, которая будет сделана россиянам, чтобы попытаться переиграть эту ситуацию, сказав, что во всем виновата опять российская сторона».

Решение о более длительной выдаче виз жителям РФ было принято после высылки американских дипломатов из России. МИД РФ назвал его «внутриполитическими играми в США», передает RT.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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