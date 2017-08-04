Россияне начали массово скупать валюту

Среди россиян повысился спрос на валюту. Такую тенденцию спровоцировал рост курсов доллара и евро.
В российских банках заявили о повышенном спросе на валюту, нехарактерном для сезона отпусков. По оценкам экспертов, средний чек при обмене рубля вырос на 20%. «За последние две недели в ВТБ 24 спрос на евро и доллары вырос на 20%», — приводит слова директора казначейства ВТБ 24 Павла Пшеницына «Дни.ру».
По данным ЦБ, на 4 августа доллар стоит 60,8 рубля, евро — 72 рубля. После того, как валюты преодолели условный «психологический барьер», в банках заявили о повышении спроса.