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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
07:59  04 августа 2017 0

Малахов ушел с «Первого канала», обидевшись на внука Пугачевой

Россияне ломают голову, что стало причиной ухода любимого телеведущегоФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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СМИ озвучили новые возможные причины скандального ухода Андрея Малахова с «Первого канала». По одной из версий, знаменитый телеведущий покидает место работы из-за обиды на внука Аллы Пугачевой.

Так, издание Topnews.ru пишет, что Малахова оскорбил тот факт, что его не пригласили на звездную свадьбу Никиты Преснякова. Якобы это и стало поводом скандального увольнения.

Также издание озвучивает предположение, что Малахова уволили с работы из-за тайного романа с героиней программы «Пусть говорят» Дианой Шурыгиной.

Другие СМИ называют причиной конфликт Андрея Малахова с гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом. Якобы топовый журналист захотел не просто вести телешоу, но и сам готовить программы и продавать их «Первому каналу».

Напомним, ранее называлась другая причина ухода Малахова — конфликт с продюсером Натальей Никоновой, которая рекомендовала ведущему увеличить количество политических тем в эфире, на что он не согласился.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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