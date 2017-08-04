СМИ озвучили новые возможные причины скандального ухода Андрея Малахова с «Первого канала». По одной из версий, знаменитый телеведущий покидает место работы из-за обиды на внука Аллы Пугачевой.
Так, издание Topnews.ru пишет, что Малахова оскорбил тот факт, что его не пригласили на звездную свадьбу Никиты Преснякова. Якобы это и стало поводом скандального увольнения.
Также издание озвучивает предположение, что Малахова уволили с работы из-за тайного романа с героиней программы «Пусть говорят» Дианой Шурыгиной.
Другие СМИ называют причиной конфликт Андрея Малахова с гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом. Якобы топовый журналист захотел не просто вести телешоу, но и сам готовить программы и продавать их «Первому каналу».
Напомним, ранее называлась другая причина ухода Малахова — конфликт с продюсером Натальей Никоновой, которая рекомендовала ведущему увеличить количество политических тем в эфире, на что он не согласился.