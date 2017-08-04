Жители села Сопино в Донбассе смогли засыпать вырытый украинскими военными блиндаж. Этот факт подтвердили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Специалисты наблюдали за развитием конфликта между полусотней жителей села, которое находилось под контролем Киева, и представителями Вооруженных сил Украины, возводившими блиндаж на расстоянии 20 метров от ближайшего дома, пишет «Федеральное агентство новостей».
Сначала люди (большинство из которых — женщины) яростно спорили с десятью военнослужащими, а после ухода военных поспешно засыпали траншею в два метра глубиной, сообщает агентство Nation News.