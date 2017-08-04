Прославившееся в соцсетях тюменское отделение связи «Почты России» будет отремонтировано. О планируемом ремонте говорится в официальном комментарии УФПС Тюменской области — филиале ФГУП «Почта России» редакции «URA.RU».
«Помещение отделения почтовой связи 625015 города Тюмени планируется реконструировать в 2018 году по проекту „ОПС нового формата“», — отмечается в комментарии.
В УФПС Тюменской области сообщили, что в прошлом году полностью отремонтировали три отделения почтовой связи — в селах Суерка и Буньково Упоровского района, а также селе Коктюль Ялуторовского района. Еще более, чем в двух десятках отделений прошли плановые и текущие ремонты. В этом году еще восемь отделений — шесть в Тюмени и два в Тобольске планируется реконструировать по проекту «ОПС нового формата».
Ранее в соцсетях пользователи высмеяли интерьер отделения «Почты России» на Мысу. На фото, опубликованном «ВКонтакте», запечатлен терминал электронной очереди на фоне обшарпанных стен с облетевшей штукатуркой.