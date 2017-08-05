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Главные новости Свердловской области
00:26  05 августа 2017 0

«Зачем так внаглую-то?» Ройзман предъявил всего 24 депутатские подписи в свою поддержку

Суд по диплому Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Мэр Екатеринбурга ранее сам попытался обвинить ЦИК РФ во лжи и некомпетентностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Несостоявшийся кандидат в губернаторы Свердловской области, действующий глава Екатеринбурга Евгений Ройзман опубликовал в пятницу, 4 августа, фотографии подписных листов, в которых заручался поддержкой местных депутатов. Правда, таких подписей, необходимых для регистрации в качестве претендента на выборы главы региона, мэр набрал всего 24.

Опубликовавшая фото подписных листов пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Виктория Мкртчян сопроводила публикацию заголовком «Для тех, кто сомневался».

Между тем, сомнение вызывает не тот факт, что подписные листы существуют реально, а то, почему ранее глава Екатеринбурга давал в СМИ информацию о том, что ему удалось собрать 45 подписей.

«Я, в общем то, не сомневаюсь, — прокомментировал ситуацию создатель интернет-проекта «Губернатор Свердловской области» Платон Маматов на своей странице в Facebook. — 24 — это именно та цифра, которую мы предсказывали, ожидали, и получили. Но хотелось бы уточнить один маленький незначительный моментик.

Вот, например, многоуважаемая газета «Ведомости» пишет: Ройзман собрал 45 подписей. И ссылается на одну из руководительниц «Яблока», госпожу Слабунову.

А, например, многоуважаемая газета «Коммерсантъ» тоже пишет о 45 подписях. И ссылается лично на Евгения Вадимовича Ройзмана.

Десятки других СМИ, упомянувших о 45 подписях со слов Ройзмана и его присных я не привожу. Желающие могут найти сами.

Таки хотелось бы уточнить: а зачем Евгений Вадимович врал журналистам и боссам «Яблока» о количестве собранных подписей?

И почему он завысил их количество почти в два раза? Ну ладно бы еще стандартные мужские два сантиметра прибавил к честному размеру. Но так то внаглую нафига?»

«Для тех, кто сомневается»
Фото: Facebook / Виктория Мкртчян

Как сообщалось ранее, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала жалобы экс-кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» на непроходимость муниципального фильтра «домыслами, истериками и инсинуациями». Как писало «URA.RU» главу ЦИК РФ поддержали заместитель Генпрокурора России Юрий Пономарев и председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

Сам глава Екатеринбурга, так и не зарегистрировавшийся на выборах в губернаторы, назвал заявление Эллы Памфиловой «прямой ложью и демонстрацией некомпетентности». Ройзман уверен, что его просто не допустили до выборов, используя муниципальный фильтр. «Если бы допустили, я бы выиграл выборы», считает мэр.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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