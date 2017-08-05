Свердловчане, пострадавшие при взрыве в Абхазии, выписались из больницы

Жители Асбеста Людмила и Владислав Новиковы, пострадавшие во время взрыва склада боеприпасов в селе Приморское в Абхазии, выписались из больницы. Женщина и ее сын-школьник продолжили отдых в Пицунде.
Как сообщает портал Е1 со ссылкой на знакомых Людмилы Новиковой, медики предлагали остаться в больнице, однако та решила, что травмы не опасны, и она с сыном может покинуть медучреждение.
Напомним, в результате инцидента 2 августа погибли два человека, еще 34 пострадали. Обе погибшие оказались жительницами Санкт-Петербурга; в тот день женщины выехали на конную прогулку. Их тела были обнаружены на следующее утро после ЧП. В числе раненых оказались двое свердловчан.