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05 августа 2017
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Главные новости Свердловской области
05:48  05 августа 2017 0

Свердловчане, пострадавшие при взрыве в Абхазии, выписались из больницы

Взрыв на складе боеприпасов в Приморском был виден за много километровФото: "ВКонтакте" / "Абхазия Life"

Жители Асбеста Людмила и Владислав Новиковы, пострадавшие во время взрыва склада боеприпасов в селе Приморское в Абхазии, выписались из больницы. Женщина и ее сын-школьник продолжили отдых в Пицунде.

Как сообщает портал Е1 со ссылкой на знакомых Людмилы Новиковой, медики предлагали остаться в больнице, однако та решила, что травмы не опасны, и она с сыном может покинуть медучреждение.

Напомним, в результате инцидента 2 августа погибли два человека, еще 34 пострадали. Обе погибшие оказались жительницами Санкт-Петербурга; в тот день женщины выехали на конную прогулку. Их тела были обнаружены на следующее утро после ЧП. В числе раненых оказались двое свердловчан.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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