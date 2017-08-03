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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Свердловской области
22:26  03 августа 2017 0

Двое свердловчан ранены при мощном взрыве в Абхазии

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, взрыв, огонь пламя, клуб дыма
Минздрав Абхазии опубликовал полный список пострадавшихФото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство здравоохранения Абхазии опубликовало полный список пострадавших от взрыва на складе Минобороны страны 3 августа. В результате инцидента погибли две жительницы Санкт Петербурга и пострадали еще 34 человека, включая свердловчан.

Ранеными оказались жители Асбеста — Новиков Владислав Игоревич и Новикова Людмила Вячеславовна, сообщили в ведомстве.

Отметим, на данный момент силовики пока не могут установить причины мощного взрыва на складе в селе Приморское Гудаутского района. Расследованием занимается военная прокуратура Абхазии. Кроме того, руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку и установить все обстоятельства произошедшего, передает «Федеральное агентство новостей».

Местные жители в соцсетях пишут, что в последние дни на складе ремонтировали крышу с применением сварки, и это могло стать причиной возгорания и детонации боеприпасов, передает НТВ. Сам склад находится около поселка Приморское, популярного у туристов. Также рядом находится лечебница с сероводородными источниками, она пользуется популярностью.

Как писало «URA.RU» ранее, инцидент на складе произошел вечером 2 августа. Очевидцами взрыва стали уральские туристы. «Он был настолько мощный, что все затряслось, в ушах зазвенело. Среди женщин началась паника, они все повскакивали с криками, что началась война», — отметил челябинец Владислав.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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