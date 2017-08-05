Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в сирийском городе Ракка.
Всего на объект было сброшено более двух десятков снарядов. Целью удара стали электрогенераторы, отделения медицинского учреждения, а также машины бригад скорой помощи, передает телеканал 360.
Как выяснилось, в госпитале не было боевиков группировки «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда). Медучреждение обслуживает порядка 100 тысяч жителей города.