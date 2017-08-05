Полиция нашла пропавшего священника в борделе с проститутками

В Витебске полицейские накрыли притон с проститутками, где задержали священника из Храма святых апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области.
Отправляясь в поездку 2 августа, батюшка сказал служителям храма, что едет в монастырь в подмосковной Истре. При этом, своей супруге священник Николай Киреев ничего не сообщил, после чего женщина обратилась в полицию.
Как сообщает «Лента.ру», священник не был посетителем борделя — мужчина собирался вывезти путан в Санкт-Петербург для занятия проституцией. Следователи намерены возбудить уголовное дело.