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05 августа 2017
Главные новости Москвы
21:08  05 августа 2017 10

Полиция нашла пропавшего священника в борделе с проститутками

Прогулка с фотографом и участником проекта Новые истории Екатеринбурга Алиной Десятниченко по городу, храм вознесения господня, колокольня, православие, рпц, религия, екатеринбург, достопримечательности екатеринбурга
Служитель церкви обманул помощниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Витебске полицейские накрыли притон с проститутками, где задержали священника из Храма святых апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области.

Отправляясь в поездку 2 августа, батюшка сказал служителям храма, что едет в монастырь в подмосковной Истре. При этом, своей супруге священник Николай Киреев ничего не сообщил, после чего женщина обратилась в полицию.

Как сообщает «Лента.ру», священник не был посетителем борделя — мужчина собирался вывезти путан в Санкт-Петербург для занятия проституцией. Следователи намерены возбудить уголовное дело.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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