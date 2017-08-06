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06 августа 2017
05 августа 2017
00:52  06 августа 2017 0

В Азербайджане произошел взрыв в студенческом общежитии. ВИДЕО

По разным данным, число пострадавших может достигать от 10 до 25 человекФото: Wikimedia

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара в одном из общежитий в городе Сумгаит (Азербайджан) госпитализированы не менее десяти человек. Есть жертвы.

Как сообщает RT со ссылкой на местные СМИ, ЧП произошло в субботу, 5 августа в Восьмом микрорайоне Сумгаита. Здание является студенческим общежитием Сумгаитского государственного университета. Несмотря на то, что последовавший за взрывом пожар удалось ликвидировать, в больницу были доставлены не менее десяти человек, в том числе полицейский и сотрудник спасательной службы.

Есть информация о погибших, однако их число пока не сообщается.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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