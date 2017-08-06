В результате взрыва и последовавшего за ним пожара в одном из общежитий в городе Сумгаит (Азербайджан) госпитализированы не менее десяти человек. Есть жертвы.
Как сообщает RT со ссылкой на местные СМИ, ЧП произошло в субботу, 5 августа в Восьмом микрорайоне Сумгаита. Здание является студенческим общежитием Сумгаитского государственного университета. Несмотря на то, что последовавший за взрывом пожар удалось ликвидировать, в больницу были доставлены не менее десяти человек, в том числе полицейский и сотрудник спасательной службы.
Есть информация о погибших, однако их число пока не сообщается.