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06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
02:38  06 августа 2017 0

На врача, разбившего голову младенцу, завели уголовное дело

Форум ОНФ
Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровьяФото: Антон Белицкий © URA.RU

Следственные органы СКР, по результатам имеющихся в их распоряжении сведений, приняли решение о возбуждении уголовного в отношении патронажного врача, нанесшего в Екатеринбурге травму новорожденному ребенку. Расследованием занимается Кировский следственный отдел СУ СКР по Свердловской области.

«По результатам проведённых следователем СКР первоначальных проверочных мероприятий получены данные, что имеются повод и основания, достаточные для возбуждения уголовного дела, — сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьит 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В ходе расследования будут выясняться причины и условия, которые привели к причинению медицинским работником травмы ребенку. Действиям медика будет дана исчерпывающая правовая оценка, а в компетентные органы будет дано представление о недопущении впредь подобных инцидентов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что во время визита на дом патронажный врач неаккуратно перевернула ребенка. Новорожденная малышка ударилась о бортик пеленального столика, в результате чего у ребенка образовалась гематома. Позже в больнице врачи поставили диагноз: «тупая травма головы, рассечение лобной области».

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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