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06 августа 2017
05 августа 2017
08:54  06 августа 2017 0

Иван Охлобыстин встал на сторону Поклонской. Актер обрушился с критикой на «Матильду»

Иван Охлобыстин выступил против фильма "Матильда"Фото: Instagram Ивана Охлобыстина
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Актер и бывший священник Иван Охлобыстин поддержал депутата Госдумы Наталью Поклонскую в борьбе с «Матильдой», заявив, что режиссеру Алексею Учителю не стоило снимать фильм о романе императора Николая II с балериной.

По словам Ивана Охлобыстина, с человеческой точки зрения порицать Наталью Поклонскую не стоит. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». По мнению актера режиссер Учитель изначально оказался провокатором, взявшись за съемки «Матильды». «Он не был деликатным. Нужно было не брать этот случай. Я бы не хотел, чтоб о моей маме до замужества снимали фильмы, если она этого не захочет. Потому обременительный здесь элемент религиозный. Для некоторых людей религия — альтернатива удавке, не надо их трогать, как не надо залазить в чужую семью или подглядывать в туалете», — считает Иван Охлобыстин.

Охлобыстин отмечает, что Учитель прекрасный режиссер и в тоже время хороший провокатор. «Он знал, что в любом общественном институте много шумных людей, иногда на грани неадекватности. Речь не о Поклонской — она как раз адекватна. Она набожная, красивая, героическая девочка», — заметил собеседник радиостанции.

На экраны фильм «Матильда» планируют выпустить в октябре 2017 года. Борьбу с кинолентой возглавила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ей удалось собрать более 100 тысяч подписей с требованием запретить этот фильм на широких экранах. Адвокат Алексея Учителя намерен проверить эти данные.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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