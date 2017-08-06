Актер и бывший священник Иван Охлобыстин поддержал депутата Госдумы Наталью Поклонскую в борьбе с «Матильдой», заявив, что режиссеру Алексею Учителю не стоило снимать фильм о романе императора Николая II с балериной.
По словам Ивана Охлобыстина, с человеческой точки зрения порицать Наталью Поклонскую не стоит. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». По мнению актера режиссер Учитель изначально оказался провокатором, взявшись за съемки «Матильды». «Он не был деликатным. Нужно было не брать этот случай. Я бы не хотел, чтоб о моей маме до замужества снимали фильмы, если она этого не захочет. Потому обременительный здесь элемент религиозный. Для некоторых людей религия — альтернатива удавке, не надо их трогать, как не надо залазить в чужую семью или подглядывать в туалете», — считает Иван Охлобыстин.
Охлобыстин отмечает, что Учитель прекрасный режиссер и в тоже время хороший провокатор. «Он знал, что в любом общественном институте много шумных людей, иногда на грани неадекватности. Речь не о Поклонской — она как раз адекватна. Она набожная, красивая, героическая девочка», — заметил собеседник радиостанции.
На экраны фильм «Матильда» планируют выпустить в октябре 2017 года. Борьбу с кинолентой возглавила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ей удалось собрать более 100 тысяч подписей с требованием запретить этот фильм на широких экранах. Адвокат Алексея Учителя намерен проверить эти данные.