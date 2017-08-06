Россиян снова заставят сдавать стеклотару

В России могут возродить массовый возврат стеклотары. С инициативой выступил депутат Ленинградской области Владимир Петров.
По мнению парламентария, приемкой стеклотары должны заниматься автоматы, установленные в супермаркетах. При этом на каждой стеклянной бутылке будет указана ее залоговая стоимость.
«Залоговая стоимость — это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать бутылки», рассказал депутат RT.
Он уточнил, что на данный момент пункты по приему стеклотары работают только в 89 городах, за рубежом эта практика распространена больше.
Петров посчитал, что переработка одной тысячи тонн стекла может дать сразу восемь рабочих мест, кроме того, площадь свалок освобождается на 10 тысяч га.