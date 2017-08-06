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06 августа 2017
05 августа 2017
12:11  06 августа 2017 0

Россиян снова заставят сдавать стеклотару

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, мусор, стекло, алкоголь, разбитые бутылки
Депутаты предлагают отправлять пустые бутылки и банки на переработкуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России могут возродить массовый возврат стеклотары. С инициативой выступил депутат Ленинградской области Владимир Петров.

По мнению парламентария, приемкой стеклотары должны заниматься автоматы, установленные в супермаркетах. При этом на каждой стеклянной бутылке будет указана ее залоговая стоимость.

«Залоговая стоимость — это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать бутылки», рассказал депутат RT.

Он уточнил, что на данный момент пункты по приему стеклотары работают только в 89 городах, за рубежом эта практика распространена больше.

Петров посчитал, что переработка одной тысячи тонн стекла может дать сразу восемь рабочих мест, кроме того, площадь свалок освобождается на 10 тысяч га.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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