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06 августа 2017
15:04  06 августа 2017 0

До сих пор не привыкли. Две трети россиян боятся экономического кризиса

85-летие со дня рождения первого президента России в Ельцин-центре, дефицит, пустые прилавки, кризис, продукты, магазин
Россияне перечислили основные признаки кризиса в странеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Число россиян, опасающихся экономического кризиса, за год сократилось с 75% до 65%, однако до сих пор большинство из них опасаются, что в следующем году жизнь будет только хуже. Таковы опросы фонда «Общественное мнение».

Треть россиян (29%) видят кризис в том, что растут цены и тарифы, 26% говорят о том, что снижается уровень доходов в стране, уменьшаются выплаты, на безработицу и сокращения рабочих мест указали еще 12% опрошенных, пишет «Интерфакс». О спаде в экономике в целом переживают только 5% респондентов.

Не замечают кризиса в экономике 25% респондентов. А 18% говорят о том, что кризисные явления в следующем году еще больше усугубятся. Только 2% уверены, что в 2018 году кризис в РФ окончательно завершится.

Опрос проводился в конце июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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