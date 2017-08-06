15:04 06 августа 2017 0

Россияне перечислили основные признаки кризиса в стране Фото: Анна Майорова © URA.RU

Число россиян, опасающихся экономического кризиса, за год сократилось с 75% до 65%, однако до сих пор большинство из них опасаются, что в следующем году жизнь будет только хуже. Таковы опросы фонда «Общественное мнение».

Треть россиян (29%) видят кризис в том, что растут цены и тарифы, 26% говорят о том, что снижается уровень доходов в стране, уменьшаются выплаты, на безработицу и сокращения рабочих мест указали еще 12% опрошенных, пишет «Интерфакс». О спаде в экономике в целом переживают только 5% респондентов.

Не замечают кризиса в экономике 25% респондентов. А 18% говорят о том, что кризисные явления в следующем году еще больше усугубятся. Только 2% уверены, что в 2018 году кризис в РФ окончательно завершится.

Опрос проводился в конце июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах.