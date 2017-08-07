На Урале проблемы с лекарствами для ВИЧ-инфицированных

Челябинцы стали жаловаться на перебои с лекарствами для ВИЧ-инфицированных. Региональные власти признают проблему, но ответственность за ситуацию возлагают на Минздрав РФ.
О проблеме с лекарствами в Челябинской области сообщил один из ВИЧ-инфицированных южноуральцев на сайт «Перебои.Ру», который занимается помощью людям, живущим с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. «Берут только у беременных, у остальных только если совсем плохо будет, и то нужно будет идти и выбивать у заведующей. На имунный статус тоже направление дают „со скрипом“» — написал мужчина, назвавший себя Александром.
Первый вице-губернатор Челябинской области, курирующий медицину, Евгений Редин подтвердил, что перебои с медикаментами существуют. «После того, как федеральный минздрав централизовал у себя закуп лекарств по ВИЧ и отправку их в регионы, начались перебои. Конкурсы отыграны с опозданием, и нам не поставлено требуемое количество, как по объему, так и, что хуже, по номенклатуре. Такая проблема практически во всех регионах», — сказал чиновник корреспонденту «URA.RU».
По официальным данным Роспотребнадзора, по показателю заболеваемости ВИЧ в России сразу три уральских региона входят в шестерку регионов по наибольшему количеству заболевших. Среди лидеров указаны Кемеровская (228,8 на 100 тысяч населения), Иркутская (163,6), Самарская (161,5), Свердловская (156,9), Челябинская (154,0) и Тюменская (150,5) области.