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Главные новости Челябинской области
11:30  07 августа 2017 0

На Урале проблемы с лекарствами для ВИЧ-инфицированных

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
Проблемы с поставками лекарств для ВИЧ-инфицированных появились на УралеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
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Челябинцы стали жаловаться на перебои с лекарствами для ВИЧ-инфицированных. Региональные власти признают проблему, но ответственность за ситуацию возлагают на Минздрав РФ.

О проблеме с лекарствами в Челябинской области сообщил один из ВИЧ-инфицированных южноуральцев на сайт «Перебои.Ру», который занимается помощью людям, живущим с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. «Берут только у беременных, у остальных только если совсем плохо будет, и то нужно будет идти и выбивать у заведующей. На имунный статус тоже направление дают „со скрипом“» — написал мужчина, назвавший себя Александром.

Первый вице-губернатор Челябинской области, курирующий медицину, Евгений Редин подтвердил, что перебои с медикаментами существуют. «После того, как федеральный минздрав централизовал у себя закуп лекарств по ВИЧ и отправку их в регионы, начались перебои. Конкурсы отыграны с опозданием, и нам не поставлено требуемое количество, как по объему, так и, что хуже, по номенклатуре. Такая проблема практически во всех регионах», — сказал чиновник корреспонденту «URA.RU».

По официальным данным Роспотребнадзора, по показателю заболеваемости ВИЧ в России сразу три уральских региона входят в шестерку регионов по наибольшему количеству заболевших. Среди лидеров указаны Кемеровская (228,8 на 100 тысяч населения), Иркутская (163,6), Самарская (161,5), Свердловская (156,9), Челябинская (154,0) и Тюменская (150,5) области.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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