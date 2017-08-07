Частичное затмение Луны 7 августа можно будет наблюдать со всех уголков России, однако наиболее отчетливо его можно будет увидеть на долготе Екатеринбурга и Урала, рассказал «URA.RU» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
«Сегодняшнее затмение частное. Это значит, что Луна не окажется полностью в тени Земли, погружена в тень будет лишь южная часть спутника Земли, примерно одна четверть. Заметить визуально первые признаки входа тени Земли на диск Луны можно уже в 22 часа 23 минуты, а максимальная фаза будет наблюдаться в 23 часа 20 минут по местному времени. Луна в это время будет находиться в южной части небосвода на высоте 13 градусов над горизонтом», — пояснил он.
По словам ученого, уже через 18 минут после полуночи Луна покинет Земную тень: «Этот год не сильно баловал уральцев затмениями, но в следующем году мы сможем наблюдать два полных лунных затмения. Данное явление не несет никакой опасности для жителей Земли и будет наиболее благоприятно наблюдаться на долготе Екатеринбурга и Урала. Также в благоприятных условиях для наблюдения окажутся жители западной Сибири».
Как писало «URA.RU» ранее, затмение будет видно на всей территории России за исключением Чукотки и Камчатки. Луна будет находиться вечером в юго-восточной части неба почти над горизонтом, а часть лунного диска окрасится в бордово-красный цвет. Это явление можно наблюдать не только в телескоп или бинокль, но и невооруженным глазом. Однако для этого необходима безоблачная погода.