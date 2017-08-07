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Главные новости Пермского края
15:30  07 августа 2017 0

В Перми семья Героя России осталась бездомной

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Семья оказалась в трудной ситуации, но чиновники пока не спешат на помощьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родственники Героя России Федора Кузьмина, погибшего в 1996 году в Чечне, пытаются получить жилье от пермских чиновников. Как стало известно «URA.RU», о проблеме знают мэрия и правительство Прикамья, но не предлагают людям даже временного пристанища.

Речь о племянниках Героя России: его брат Василий Кузьмин с августа прошлого года один воспитывает 12-летнего сына и 11-летнюю дочь (их мать убил второй муж). Семья является малоимущей. Помимо зарплаты отца имеется ежемесячный доход в виде пенсии на детей (8 473 рубля на каждого) и пособия (169 рублей 74 копейки на каждого). Также дети получают бесплатное питание в школе.

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Кузьмин уже на протяжении года ведет переписку с чиновниками правительства Прикамья и администрации города, депутатами Заксобрания и Госдумы, прокуратурой. Единственное жилье мужчины — комната в четырехквартирном доме общей площадью 79,4 квадратных метра 1917 года постройки, — в 2014 году стало непригодно для проживания после пожара. Кузьмин является собственником лишь 1/96 доли. Сейчас семья вынуждена снимать жилье, на что уходит значительная часть заработка отца.

Из документов, представленных Кузьминым «URA.RU», следует, что каждый чиновник или депутат, с которым шла переписка, в конечном счете рекомендовал обратиться за помощью в управлении жилищных отношений Перми. В июне это ведомство сообщило, что семья не имеет права на жилье в маневренном фонде.

Также есть ответ прокуратуры, запросившей разъяснения от мэрии. Указано, что семья не состоит на учете в качестве нуждающейся, поэтому администрация не может предоставить жилье по договору соцнайма. Дети зарегистрированы в поселке Пашия Горнозаводского района, а сгоревшая комната Кузьмина находится в доме, который не признан аварийным и подлежащим сносу. При этом после пожара прошло больше года, поэтому и в маневренном фонде Кузьмину жилье не положено.

Пермяк уже успел направить жалобу и врио губернатора Максиму Решетникову, в которой указал, что в мае его пригласили на встречу с сотрудниками краевой и городской администраций и в грубой форме отказали в решении проблемы.

Сам Василий Кузьмин исключает вариант, что у него возникло непонимание с чиновниками: «Еще в марте я принес все документы, какие у меня требовали. Но результата нет. Почему меня так „отфутболивают“ — я не знаю. Они вроде бы создают видимость того, что хотят помочь, но ничего же в итоге не происходит».

Родные Федора Кузьмина не могут получить от чиновников даже временного жилища
Фото: Википедия

Собеседник пояснил, что его дети действительно были прописаны в поселке Пашия — там они проживали с матерью. Однако жилье на сегодняшний день не является их собственностью.

В пресс-службе правительства Прикамья подтвердили факт обращений Василия Кузьмина. Сейчас ситуация находится на контроле администрации Перми. «URA.RU» направило запрос в мэрию, чтобы все-таки выяснить, почему семье отказали в предоставлении жилья.

Герой России Федор Кузьмин родился в Казахстане, в 1992 году поступил на службу в пермский ОМОН. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. 6 марта 1996 года в Грозном погиб в бою, который продолжался сутки.

Имя Кузьмина носит Лицей полиции ГУВД Пермского края (деревня Гамы, Пермский район), а с 2013 года — Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина. На территории учреждения Герою России установлен памятник.

Стефан Савелли
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