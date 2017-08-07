17:09 07 августа 2017 0

Территория возле вокзала превратилась в стройплощадку Фото: Александр Туснин, "ВК"

Житель Нового Уренгоя получил удар кирпичом по голове и лишился 25 тысяч рублей из-за совместной пьянки с первым встречным. Агрессивный собутыльник оказался пять раз судимым рецидивистом.

Инцидент произошел возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Житель Нового Уренгоя в ожидании поезда познакомился с мужчиной. Они вышли на улицу и выпили. Когда возвращались в здание вокзала, незнакомец ударил пассажира кирпичом по голове, забрал у него деньги и скрылся.

«Нападение произошло в том месте возле здания вокзала, где сейчас идет ремонт. Поэтому не попало в объектив камер наблюдения. Опознать нападавшего удалось путем опроса очевидцев», — рассказала «URA.RU» Елена Епимахова, руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

Нападавшего задержали через несколько часов на Сортировке, часть денег он уже успел потратить на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой», это будет уже шестая судимость 36-летнего екатеринбуржца.