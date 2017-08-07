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17:59  07 августа 2017 0

В ХМАО обозначили статус замгубернатора в громком уголовном деле. Сидоров начал отвечать на вопросы следователей

Послание Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
В "Белом доме" утверждают: Сидоров дает показания в качестве представителя работодателя коррупционеровФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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В депэкономразвития Югры - массовые аресты
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Ответственный за экономический блок вице-губернатор ХМАО-Югры Павел Сидоров проходит по уголовному делу против его подчиненных в качестве свидетеля. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщила «URA.RU» врио директора департамента общественных и внешних связей правительства региона Вера Царева. Семеро сотрудников депэкономразвития ранее были арестованы по подозрению в получении взяток.

«4 августа Павел Сидоров действительно давал показания в качестве свидетеля, как представитель нанимателя. Ведутся плановые следственные мероприятия», — комментирует собеседница. Добавив, что сейчас замгубернатора находится на работе.

Ранее «URA.RU» сообщило, что Павел Сидоров был вызван на допрос в региональное управление СКР. Подробности разговора люди в погонах не озвучивают, ссылаясь на тайну следствия.

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Сам Павел Сидоров избегает общения с прессой — на попытки агентства связаться с ним вице-губернатор не отреагировал.

В депэкономразвития ХМАО, начиная с сентября 2016 года, прошла серия арестов. Были задержаны семь сотрудников, которые стали фигурантами уголовных делам о коррупции. В подавляющем большинстве это рядовые консультанты и специалисты отделов. Их подозревают в изготовлении поддельных лицензий и разрешений на торговлю металлоломом и алкоголем в обмен на взятки. По неофициальной информации, у силовиков есть вопросы и к самому вице-губернатору — одним из арестованных оказался его помощник Максим Силаев.

Источники «URA.RU» в правительстве и правоохранительных органах Югры предполагают, что антикоррупционная кампания силовиков проводится с одной единственной целью — добиться отставки Павла Сидорова.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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