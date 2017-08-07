Полиция нашла мигрантов, напавших на грибников на проселочной дороге в Миассе. Сейчас правоохранители проводят оценку действий, спровоцировавших большой резонанс на Южном Урале.
«Конфликт произошёл между водителем и лицами, охранявшими сельскохозяйственные угодья», — передает сайт 74.ру заявление пресс-службы регионального ГУ МВД. «URA.RU» публиковало видео, которое запечатлело стычку.
Инцидент произошел недалеко от села Устиново 6 августа. Машине, в которой ехали за грибами 78-летняя бабушка со своим взрослым внуком, преградили путь двое мужчин с битами. Они сначала потребовали выйти из автомобиля, а потом попытались проникнуть в салон. Только крик бабушки, смутивший нападавшего, помог уйти от конфликта.