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08 августа 2017
07 августа 2017
05:15  08 августа 2017 0

Первый российский «народный» спутник сломался на орбите

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Спутник продержится на орбите примерно около месяца, после чего сгорит в плотных слоях атмосферы.Фото: Роскосмос

Первый российский краудфандинговый спутник «Маяк» вышел из строя на орбите Земли. Как сообщает ТАСС, у аппарата возникли проблемы со светоотражателем.

По словам создателей проекта, рассматриваются две причины произошедшего — внешнее воздействие при выведении на орбиту или конструкторско-производственный брак. «Вполне может быть, что это мы что-то сделали неправильно, а может быть, случились какие-то проблемы при нашем выведении. Вся история запусков космических аппаратов складывается далеко не только из положительного опыта, однако даже из отрицательного результата запуска мы извлечем опыт для будущих проектов», — считает руководитель проекта Александр Шаенко.

По плану авторов проекта, после выхода на орбиту спутник должен был раскрыть солнечный отражатель в форме пирамиды, благодаря чему «Маяк» мог стать самым ярким после Луны объектом, видимым с Земли в ночное время. Средства для реализации проекта собирались на краудфандинговой платформе Boomstarter. В общей сложности поклонники проекта пожертвовали 1,5 миллиона рублей.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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