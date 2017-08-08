Первый российский «народный» спутник сломался на орбите

05:15 08 августа 2017 0

Спутник продержится на орбите примерно около месяца, после чего сгорит в плотных слоях атмосферы. Фото: Роскосмос

Первый российский краудфандинговый спутник «Маяк» вышел из строя на орбите Земли. Как сообщает ТАСС, у аппарата возникли проблемы со светоотражателем.



По словам создателей проекта, рассматриваются две причины произошедшего — внешнее воздействие при выведении на орбиту или конструкторско-производственный брак. «Вполне может быть, что это мы что-то сделали неправильно, а может быть, случились какие-то проблемы при нашем выведении. Вся история запусков космических аппаратов складывается далеко не только из положительного опыта, однако даже из отрицательного результата запуска мы извлечем опыт для будущих проектов», — считает руководитель проекта Александр Шаенко.



По плану авторов проекта, после выхода на орбиту спутник должен был раскрыть солнечный отражатель в форме пирамиды, благодаря чему «Маяк» мог стать самым ярким после Луны объектом, видимым с Земли в ночное время. Средства для реализации проекта собирались на краудфандинговой платформе Boomstarter. В общей сложности поклонники проекта пожертвовали 1,5 миллиона рублей.