Телеведущего Андрея Малахова в программе «Пусть говорят» заменит Дмитрий Борисов. Об этом сообщает сразу несколько Телеграм-каналов, а также актер и телеведущий Станислав Садальский.
«Борисов заменил Малахова. Прощай, эпоха», — такое сообщение появилось минувшей ночью в популярном канале «Кремлевский мамковед». Станислав Садальский уточнил, что Дмитрия Борисова уже во вторник, 8 августа, представят коллегам в качестве главного лица «Пусть говорят», пишет издание «Экономика Сегодня».
Журналист Максим Кононенко в своем Telegram-канале напомнил, что начинал Борисов с «Эха Москвы», после чего продолжил карьеру на телевидении. Русская служба ВВС, в свою очередь, предполагает, что смена ведущего связана с тем, что руководство Первого канала решило добавить в ток-шоу политические темы.
Ранее «URA.RU» писало, что новый ведущий Дмитрий Борисов не понравился руководству проекта и мог провалить кастинг из-за того, что привык читать с листа и в качестве ведущего ток-шоу чувствовал себя не в «своей тарелке».
Андрей Малахов проработал на Первом канале 21 год, начиная с должности специального корреспондента и ведущего «Доброго утра». Накануне появились сведения о том, что Малахов уходит с «Первого канала», поскольку ему не дали добро на декретный отпуск.