Как уход Малахова с «Первого канала» изменит статус «отца-домохозяйки»

19:22 07 августа 2017 0

В одном из телешоу "нулевых" Андрей Малахов и Ксения Собчак ухаживали за ребенком-роботом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Увольнение телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала» может дать россиянам новый социальный тренд. Как сообщает журнал Elle со ссылкой на источники, Малахов уходит из-за скандала с новым продюсером его программы «Пусть говорят», который отказал журналисту в декретном отпуске. Малахова якобы поставили перед выбором: быть ведущим ток-шоу или нянькой.

Необычная причина увольнения поднимает наболевший в России вопрос о допустимости декретного отпуска для мужчин. Почему «кормящий отец» воспринимается в нашем обществе как неудачник и может ли Малахов стать ролевой моделью для мужчин-домохозяек, «URA.RU» рассказал семейный психолог, кандидат педагогических наук, эксперт Центра экстренной психологической помощи Павел Пономарев.

Когда отец идет на роль детского воспитателя — это довольно новая для нашего общества тема. Когда в такое амплуа вступает Андрей Малахов — это выглядит как настоящий фурор, не меньше! Вы посмотрите, телевизионная звезда, любимец многих россиян, в одночасье жертвует собственной головокружительной карьерой, отказывается от больших доходов, чтобы всецело посвятить себя воспитанию ребенка. Понятно, что такая трогательная, очень красивая и почти сказочная история интересна людям. Однако ясно и другое — даже фигура Малахова вряд ли легализует в нашем обществе мужчину, уходящего в декретный отпуск.

Воспитание детей — тяжелая работа, но в нашей стране ее традиционно поручают женщинам Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Даже сегодня, в XXI веке, российское общество не настолько толерантно, чтобы без лишних вопросов и с пониманием принимать «кормящих отцов». Вы с легкостью можете проверить это утверждение — зайдите на любую дворовую детскую площадку и поговорите с гуляющими там мамочками.

У нас сложился прочный стереотип: если отец гуляет с коляской, это значит, что как мужчина он не состоялся, дескать, деньги зарабатывать он не может, полнейший неудачник.

Конечно, такие аргументы — полнейшая ерунда. Не секрет, что некоторые мужчины обладают способностями по воспитанию детей и могут заниматься этим ничуть не хуже, а то и лучше, чем женщины.

Но самый главный вопрос: почему мужчина решает уйти в декрет?

Это действительно его любимое дело, которое хорошо получается, или же он идет на этот шаг от безысходности? Если бы это был не Малахов, а простой шахтер, то, поверьте мне, общество его бы автоматически осудило, психологически растерзало.

На мой взгляд, российское общество, в отличие, например, от европейского, совершенно не готово к кардинальному изменению взглядов на это явление. Напротив, очередной экономический кризис и заметно рухнувший уровень жизни еще больше откатили всех нас назад. Люди стали более озлобленные.

С одной стороны, все мы понимаем: кому из родителей следует уходить в декрет — дело только семьи и никого больше. Бывают разные обстоятельства. Например, женщина зарабатывает больше или занимает серьезный пост, который, уйдя в декрет, можно потерять.

С другой стороны, наше общество соборно. Мы всегда думаем: а как к этому решению отнесутся родители, друзья, знакомые, соседи по подъезду? Это, конечно, выглядит, по меньшей мере, странно, но таков наш менталитет. Именно поэтому молодой папаша, выходящий на площадку, чаще всего встречает не умилительные взгляды, а злые комментарии.

Пример Малахова — это лишь шумная история. Киркоров, например, тоже воспитывает ребенка. Надо признать, что обычные люди не в силах позволить себе сепарацию. Помните, один из самых популярных советских лозунгов: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»? Этот тезис по-прежнему жив в нашем сознании. Он импонирует россиянам и кажется, пожалуй, единственно правильным.