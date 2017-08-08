Большинство россиян считает, что регионам нужна реновация больше, чем Москве

11:52 08 августа 2017 0

Тех, кто видит проблемы серьезнее переселения из ветхого жилья, меньше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большинство россиян уверены, что ряду регионов страны реновация жилья сегодня нужнее, чем Москве. Такое мнение высказали 73% респондентов. 48% опрошенных жителей столицы считают момент наиболее подходящим для реновации.

По данным ВЦИОМ, 42% граждан считают снос ветхого и аварийного жилья приоритетом, а 47% уверены, что в их регионе есть более острые проблемы, требующие срочного решения, передает телеканал 360.

Как писало «URA.RU» ранее, уральцы готовы потерпеть в своих разваливающихся домах ради сноса хрущевок в столице. А жители Салехарда напротив недовольны переселением москвичей из пятиэтажек в комфортабельное жилье.