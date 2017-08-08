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08 августа 2017
07 августа 2017
11:52  08 августа 2017 0

Большинство россиян считает, что регионам нужна реновация больше, чем Москве

Снос общежития на Фонвизина, 10. Екатеринбург, развалины дома, снос здания, строительные работы, снос, реновация
Тех, кто видит проблемы серьезнее переселения из ветхого жилья, меньшеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
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Большинство россиян уверены, что ряду регионов страны реновация жилья сегодня нужнее, чем Москве. Такое мнение высказали 73% респондентов. 48% опрошенных жителей столицы считают момент наиболее подходящим для реновации.

По данным ВЦИОМ, 42% граждан считают снос ветхого и аварийного жилья приоритетом, а 47% уверены, что в их регионе есть более острые проблемы, требующие срочного решения, передает телеканал 360.

Как писало «URA.RU» ранее, уральцы готовы потерпеть в своих разваливающихся домах ради сноса хрущевок в столице. А жители Салехарда напротив недовольны переселением москвичей из пятиэтажек в комфортабельное жилье.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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