15:59 08 августа 2017 0

Съемки фильма «Ложь Матильды» пройдут в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 8 августа, в Екатеринбурге возле Храма на Крови стартовали съемки документального фильма Сергия Алиева «Ложь Матильды», который станет противовесом нашумевшей художественной картины Алексея Учителя [«Матильда»]. На съемочной площадке [сквер у храма] Алиев поделился с журналистами своим отношением к скандальному фильму и раскрыл подробности сюжета киноленты, премьера которой состоится в сентябре — за месяц до выхода в прокат работы Учителя.

Идея снять часовую «документалку» Алиеву пришла сразу после просмотра трейлера «Матильды», который, по его словам, никаких эмоций, кроме отвращения, у него не вызвал. Прочитанный после этого сценарий эффект закрепил, и задумка снять фильм-опровержение обрела цель и мотив — развенчать мифы о жизни и личности императора Николая II и подтолкнуть общество к поддержке запрета выхода картины на большие экраны.

«Я посмотрел трейлеры, они произвели на меня жуткое впечатление. Среди журналистов появилось клише: «фильм не видели, а уже воюете».

Для отвращения мне хватило первых 20 секунд, где Николай представлен в образе похотливого самца.

Посмотрев остальные трейлеры и ознакомившись со сценарием, я понял, что нужно делать. Поскольку в прошлом я боксер, лучшая защита для меня — нападение. Поэтому в противовес я решил снять фильм о государе, который расскажет о его личности, характере и ценностях», — объяснил «URA.RU» идею кинокартины «Ложь Матильды» Сергий Алиев.

Сергий Алиев намерен добиться запрета фильма «Матильда» из-за искажения истории и оскорбления православной культуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фильм будет состоять из трех ключевых линий. Первая — интервью с медийными людьми, чтобы «дотянуться» до светского общества. Верующие, говорит собеседник, уже давно разобрались, каким был император на самом деле, а несколько отдаленным от православной культуры людям следует кое-что разъяснить. И известные широкому кругу персоны помогут заполучить их внимание.

Вторая линия — более глубокое погружение в личностную историю государя. Это, как разъяснил режиссер журналистам, как раз та часть, которая и станет опровержением психологического портрета, представленного в «Матильде». Об этом расскажут приглашенные Алиевым историки — кандидаты и доктора наук, хорошо знакомые с биографией императора и событиями его времени.

И, наконец, третья линия будет посвящена заслугам Николая при жизни. Отчасти, как признается режиссер, она будет переплетаться со второй и развенчивать мифы о государе — не только о том, что у него были внебрачные отношения, но и о том, что он был слабохарактерным человеком и «кровавым» правителем, который проиграл две войны. «Принцип подбора спикеров простой: далеко не все из них православные верующие — есть и атеисты, и мусульмане, которые просто с уважением относятся к истории и Николаю II», — пояснил Алиев журналистам.

Среди наиболее известных людей в съемках фильма примут участие легенда мирового хоккея Павел Дацюк, основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, депутат Госдумы Виталий Милонов, неоднократный чемпион мира по смешанным единоборствам ММА Федор Емельяненко и многие другие.

Всего в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге желающих высказаться набралось несколько десятков. Поскольку фильмом предусмотрено выступление 12-15 человек по полторы минуты, Алиев принял решение выпустить полное интервью с каждым спикером в качестве трейлеров. Премьера часовой полнометражки состоится в сентябре на «Первом позитивном информационном портале», поскольку центральные телеканалы отказались показывать ее в эфире.

Своей кинокартиной Алиев намерен добиться запрета «Матильды» в России. Эту цель режиссер объясняет имеющемся в ней оскорбительным искажением истории и православной культуры.

«Александра Федоровна представлена в фильме в роли колдуньи. Николай — каким-то похотливым самцом, хотя на самом деле это далеко от правды. Нужно понимать, что для православных людей государь — батюшка. Что, если в каком-нибудь фильме вашего отца представят гомосексуалистом? Разве вы не будете выступать против?» —заключил Алиев.