Жителей ЯНАО пугают опасной инфекцией, завезенной из Турции. Сообщение о массовом заболевании российских детей вирусом Коксаки распространяется в местных группах во «ВКонтакте».
Российские подростки, вернувшиеся с отдыха из Турции, массово заболели вирусом Коксаки. Информация об опасной болезни начала распространяться в ямальских пабликах. «Туроператоры скрывали информацию о массовом заболевании в Белеке. Слышали об этом вирусе? Те, кто уже купили путевки в Турцию, что планируете делать, сдавать туры?», — написала в группе «ГОРОРО| Новый Уренгой» Екатерина Ильичева.
Подписчица из Пангоды Авелина Майская сообщила, что у детей «кожа покрыта, как шелуха». Информацию о заболевании ямальских школьников подтвердила и пользователь Янина Стаенная, написав, что ее ребенок тоже вернулся больным с турецкого курорта. «Температура до 40 не сбивается медикаментами. На следующий день сыпь. Вирус называется по-простому руки-ноги-рот. Болеют в основном дети до 11 лет. Передается через рот, воздушно-капельно», — уточнила она.
Как ранее писало «URA.RU», 7 августа появилась информация, что среди российских туристов в Турции участились случаи заболевания вирусом Коксаки. Лихорадка сопровождается высокой температурой, обезвоживанием и сыпью.