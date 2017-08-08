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Главные новости Ямала
16:05  08 августа 2017 0

«Кожа как шелуха»: ямальцев пугают опасным вирусом из Турции

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции, анталья
Из Турции с температурой вернулись и ямальские детиФото: depositphotos.com

Жителей ЯНАО пугают опасной инфекцией, завезенной из Турции. Сообщение о массовом заболевании российских детей вирусом Коксаки распространяется в местных группах во «ВКонтакте».

Российские подростки, вернувшиеся с отдыха из Турции, массово заболели вирусом Коксаки. Информация об опасной болезни начала распространяться в ямальских пабликах. «Туроператоры скрывали информацию о массовом заболевании в Белеке. Слышали об этом вирусе? Те, кто уже купили путевки в Турцию, что планируете делать, сдавать туры?», — написала в группе «ГОРОРО| Новый Уренгой» Екатерина Ильичева.

Подписчица из Пангоды Авелина Майская сообщила, что у детей «кожа покрыта, как шелуха». Информацию о заболевании ямальских школьников подтвердила и пользователь Янина Стаенная, написав, что ее ребенок тоже вернулся больным с турецкого курорта. «Температура до 40 не сбивается медикаментами. На следующий день сыпь. Вирус называется по-простому руки-ноги-рот. Болеют в основном дети до 11 лет. Передается через рот, воздушно-капельно», — уточнила она.

Как ранее писало «URA.RU», 7 августа появилась информация, что среди российских туристов в Турции участились случаи заболевания вирусом Коксаки. Лихорадка сопровождается высокой температурой, обезвоживанием и сыпью.

Дарья Александрович
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