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08 августа 2017
16:49  08 августа 2017 0

Саакашвили вышел на митинг против России в Литве

Саакашвили намерен вернуть гражданство УкраиныФото: Wikimedia

В митинге у посольства РФ в Вильнюсе (Литва) принял участие экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Во время протестной акции у российского посольства в Вильнюсе экс-губернатор Одесской области заявил, что между гражданством Литвы и Украины делает выбор в пользу второго. Политик рассказал, что планирует вернуть украинский паспорт, которого его лишил президент Петр Порошенко.

«Я должен вернуть гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться», — приводит слова Саакашвили RT.

Митинг в Вильнюсе был направлен против «вооруженной агрессии против Грузии» и посвящен очередной годовщине начала «пятидневной войны» в Южной Осетии, уточняет «Национальная служба новостей».

Напомним, 26 июля депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Решение беглый политик собирается оспаривать в суде. Напомним, в ноябре 2016 года Саакашвили бежал из Грузии, где его подозревали в растрате пяти миллионов долларов.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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