Во дворе одного из домов Челябинска часто разгуливает голая женщина. Фотографии незнакомки выложили горожане в социальных сетях.
Жители одного из домов в Челябинске недовольны своей соседкой, гуляющей обнаженной практически каждый день. «Весь двор видит вот этот срам. Сидит голая под окнами. Безобразие! Дети же ходят, а она на коляски бросается», — приводит слова местных жителей РЕН ТВ.
Соседи уже собрали подписи под коллективным заявлением в полицию. По информации сотрудницы пресс-службы УВД по Челябинску Светланы Ершовой, на даму уже не в первый раз составляются административные протоколы.
Подобный случай произошел не только в Челябинске. В соседнем Магнитогорске горожан удивил мужчина, разгуливающий голым у здания городской администрации. Удивленные жители разместили фото местного чудика во «ВКонтакте». Заметив на снимке салон сотовой связи, пользователи пошутили, что мужчина идет покупать новый айфон. «Да он просто шел в салон МТС купить новый айфон))) денег нет, натурой будет расплачиваться))», — написал подписчик Михаил Смирнов.
Напомним, ранее аналогичные случаи произошли в ХМАО. Ранним утром жителей Нижневартовска поразил обнаженный мужчина, совершавший прогулку. В том же городе людей шокировала голая женщина, которая распилила себе промежность ножовкой.