10:01 07 октября 2017 12

Понять, что изображено на картинках-скетчах князя Ростислава Романова, не всегда просто Фото: с сайта chronoscope.ru

Представитель рода Романовых, 32-летний Ростислав Ростиславович Романов из Иллинойса, побывавший на днях с визитом в Екатеринбурге, отразил свои впечатления от посещения царских мест на Урале на бумаге. В своем фирменном стиле он нарисовал несколько скетчей (картинок), изобразив на них культовые для поклонников царской семьи объекты. Об этом «URA.RU» сообщил активист фонда «Обретение» (Мемориал Романовых) Илья Коровин.

Ростислав Романов нарисовал Ганину Яму (где после расстрела в 1918 году тела членов царской семьи были сброшены в шахту) и Поросенков Лог (где спустя сутки они были частично уничтожены и захоронены большевиками). Еще один скетч от господина Романова передает его восприятие парка «Оленьи ручьи» в 100 км от Екатеринбурга.

Впрочем, понять, что на какой картинке изображено, весьма непросто — в силу своеобразного художественного стиля Ростислава Ростиславовича. В работах его кисти православный монастырь мало чем отличается от живописного природного парка. Зато Поросенков Лог более узнаваем (благодаря кресту на «братской могиле» членов царской семьи).

ВИДЕО: молодой князь Ростистав Романов — о своем художественном творчестве

Творчество Ростислава Романова востребовано в художественной среде. К примеру, во время художественной выставки в Казахстане в 2014 году он сообщал, что его работы продаются по 8 — 16 фунтов стерлингов. «Мои картины передают мой внутренний душевный мир, — объяснял он тогда. — Я рисую то, что окружает меня». По его рассказу, одну из картин (пейзаж, на котором изображены море, берег и горы) он рисовал шесть лет.

Как писало «URA.RU» ранее, визит Ростислава Романова в Екатеринбург, в первых числах октября носил частный характер и проходил почти инкогнито. Всего за пару дней ему удалось многое увидеть: потомок царской семьи осмотрел Зал Романовых в Свердловском краеведческом музее, погулял по улицам Екатеринбурга, посетил монастырь Ганина Яма и Мемориал Романовых в урочище Поросенков Лог, а также съездил в Невьянск (где расположена падающая башня) и в природный парк «Оленьи ручьи».

Ростислав Ростиславович Романов проживает в США, в штате Иллинойс, однако бывает и в Санкт-Петербурге: он является членом совета директоров ЗАО «Петродворцовый часовой завод «Ракета», где работает дизайнером. Ростислав принадлежит к ветви «Михайловичей» рода Романовых, мужской линии потомков Великого князя Михаила Николаевича, младшего сына Императора Николая I, и приходится, таким образом, пятиюродным внучатым последнему российскому императору. По мнению большинства членов династии Романовых, Ростислав Ростиславович, вероятнее всего, когда-нибудь возглавит их род.

Угадайте, что где:

монастырь Ганина Яма, Мемориал Романовых в Поросенковом Логу, природный парк «Оленьи ручьи».