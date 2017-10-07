На ремонт и модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» будет выделено в два раза меньше денег, чем планировалось ранее. Причем сэкономить, по данным СМИ, решено на модернизации.
Ремонт же будет выполнен в полном объеме, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным собеседника издания, изначально на «Адмирал Кузнецов» хотели потратить около 50 млрд рублей, но потом было решено сократить эту сумму наполовину. Другой собеседник агентства отметил, что даже первоначальная сумма является небольшой для таких работ: «Много это или мало? Очевидно, немного. 50 млрд рублей — это немногим более 800 $ млн. Ремонт и модернизация однотипного авианосца „Викрамадитья“ для ВМС Индии обошлись оценочно в 2,3 $ млрд».
В апреле заместитель главы Минобороны Юрий Борисов заявил, что ремонт «Адмирала Кузнецова» начнется в 2017 году. Модернизацией авианосца займутся сотрудники «Севмаша».
Как рассказывали в мае РБК информированные источники, в первую очередь ремонт будет включаться в себя замену четырех котлов главной энергетической установки. Два из них при этом уже изготовлены на Балтийском заводе. Что касается модернизации, как отметил собеседник агентства, специалисты хотели заменить радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также авиационный навигационный комплекс.