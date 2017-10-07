Журналисты посчитали, во сколько обошлась свадьба Шурыгиной

На свадьбу скандально известной жертвы насилия Дианы Шурыгиной с оператором «Первого канала» Андреем Шлягиным было потрачено больше двух миллионов рублей, посчитало издание «Телепрограмма».
В основные расходы вошли наряды жениха и невесты, банкет, а также техническое оборудование проводимого торжества.
Так, платье невесты от итальянского дизайнера Lorenzo Rossi обошлось в 75 тысяч рублей, макияж и прическа — в 40 тысяч, костюм жениха стоил 20 тысяч рублей.
Банкет на 80 человек вместе с арендой зала, по подсчетам журналистов, обошелся в сумму не менее миллиона рублей. Только на украшение зала было потрачено 400 тысяч рублей.
Аренда лимузина стоила примерно 20 тысяч рублей, фото и видеосъемка — 100 тысяч, кольца для жениха и невесты— 50 тысяч рублей, еще 50 тысяч было потрачено на свет, звук и другую аппаратуру для торжества.
Ведущие свадьбу шоумены Савва Поляков и Иван Кузьмичев получили по 50 тысяч каждый. Концерт группы «На-на» стоил еще как минимум 200 тысяч рублей.
По слухам, оплатил торжество журнал «СтарХит» Андрея Малахова, давно «опекающий» Диану Шурыгину. Он же спонсировал свадьбу внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова.
Ранее «URA.RU» писало, что торжество не обошлось без мордобоя. На свадьбе скандально известной жертвы насилия Дианы Шурыгиной произошла драка между ее женихом Андреем Шлягиным и шоуменом Дмитрием Ториным. Последний захотел пошутить, подарив невесте восемь красных гвоздик в стеклянной банке.
В Москве состоялась свадьба скандально известной девушки из Ульяновска Дианы Шурыгиной, она вышла замуж за 29-летнего оператора «Первого канала» Андрея Шлягина. Шурыгина стала известна на всю страну благодаря откровениям в программе «Пусть говорят». Радостное событие пара отметила в одном из ресторанов в Южном Бутово.
Ранее Шурыгина снова попала в центр скандала из-за того, что один из федеральных телеканалов показал сюжет о ее девичнике с алкоголем.