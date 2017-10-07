Полиция Екатеринбурга после составления административных протоколов отпустила всех участников несогласованной акции в поддержку блогера Навального, которая прошла на площади Труда. Как сообщил в Facebook координатор екатеринбургского штаба оппозиционера Виктор Бармин, всего их было 14 человек.
«Всем большое спасибо: кто пришел, кто не ушел после задержаний, кто ходил к отделу полиции, кто вернулся на площадь Труда. 14 задержанных, на всех составили протоколы, всех отпустили. Пока последний задержанный не вышел из автозака — никто не ушел», — пишет на своей странице Бармин.
Активист добавил, что информация о задержании более 30 сторонников Навального была неточной, всего на площади посадили в автозак 14 человек. Он отметил, что всех, на кого были составлены протоколы, затем будут вызывать в суд и по каждому вынесут решение.
Ранее сообщалось, что 7 октября в Екатеринбурге во время проведения акции в поддержку Навального полиция по разным данным задержала от шести до 30 человек. Накануне в свердловском МВД сделали заявление о том, что акция в Екатеринбурге не была согласована с региональным министерством общественной безопасности.