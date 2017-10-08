Трамп заявил, что на КНДР подействует только «одна вещь»

03:23 08 октября 2017 0

По словам американского лидера, попытки договориться с КНДР ни к чему не привели Фото: wikimedia.org/The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Северной Кореей действенной окажется лишь одна вещь. Никакие договоры, по мнению американского лидера, силы иметь не будут.

«Президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей 25 лет, соглашения заключались и платились огромные деньги, — написал Трамп у себя в Твиттере. — Однако соглашения нарушались еще до того, как высыхали чернила, а представители США оказывались в дураках. Извините, но только одна вещь сработает!»

Какую именно вещь глава Белого дома имел в виду, он так и не уточнил, пишет «Газета.ру».

Между тем, как ранее писало «URA.RU», в администрации президента США считают, что Дональд Трамп — человек, который спасает мир от хаоса.