05:59 08 октября 2017 0

При пожаре пострадали 43 человека Pixabay

Девять человек погибли и еще 43 доставлены в больницы в бразильском городе Янауба в результате поджога и самоосожжения, совершенного 50-летним охранником. По имеющейся информации, мужчину толкнуло на данный шаг то, что администрация предоставить ему отпуск.

Как сообщает телеканал 360, четверо детей, воспитательница и сам самоубийца погибли на месте, еще трое дошкольников скончались в больнице. Остальные были госпитализированы в результате пожара, начавшегося в здании.

Расследованием обстоятельств случившегося занимается полиция и следственные органы.