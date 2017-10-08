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08 октября 2017
07 октября 2017
05:59  08 октября 2017 0

В Бразилии уставший работать охранник убил семерых детей и воспитательницу детского сада

При пожаре пострадали 43 человекаPixabay

Девять человек погибли и еще 43 доставлены в больницы в бразильском городе Янауба в результате поджога и самоосожжения, совершенного 50-летним охранником. По имеющейся информации, мужчину толкнуло на данный шаг то, что администрация предоставить ему отпуск.

Как сообщает телеканал 360, четверо детей, воспитательница и сам самоубийца погибли на месте, еще трое дошкольников скончались в больнице. Остальные были госпитализированы в результате пожара, начавшегося в здании.

Расследованием обстоятельств случившегося занимается полиция и следственные органы.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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