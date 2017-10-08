Полиция задержала больше 260 человек на акциях Навального

07:36 08 октября 2017 0

Наиболее активно задержания проходили в Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 27 городах России во время акций в поддержку блогера Алексея Навального сотрудники полиции задержали не меньше 262 человек.

Так, в Санкт-Петербурге силовики задержали 66 человек, в Ярославле — 54, В Липецке — 20. Также задержания произошло в Калининграде, Краснодаре, Перми, Пскове, Саранске, Сочи, Якутске и других городах, пишет «Дождь» со ссылкой на официальные данные полиции. В Краснодаре людей арестовали на трое суток, а в Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Тюмени, Туле, Саратове и Самаре участников отпустили вскоре после задержания.

В Москве на уличной акции задержали двух человек. Глава столичного штаба Навального Николай Ляскин при этом назвал прошедшее мероприятие крупнейшим несогласованным шествием по Тверской улице, прошедшим без задержаний. Отличился на этот раз Петербург. Ранее СМИ сообщали о задержании более сотни человек и грубой работе силовиков. Активист движения «Помощь задержанным» Марина Букина рассказала о том, что сотрудник Росгвардии ударил ее дубинкой по голове.