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08 октября 2017
07 октября 2017
07:36  08 октября 2017 0

Полиция задержала больше 260 человек на акциях Навального

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, митинг, полиция, задержание, несанкционированная акция, разгон акции
Наиболее активно задержания проходили в ПетербургеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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В 27 городах России во время акций в поддержку блогера Алексея Навального сотрудники полиции задержали не меньше 262 человек.

Так, в Санкт-Петербурге силовики задержали 66 человек, в Ярославле — 54, В Липецке — 20. Также задержания произошло в Калининграде, Краснодаре, Перми, Пскове, Саранске, Сочи, Якутске и других городах, пишет «Дождь» со ссылкой на официальные данные полиции. В Краснодаре людей арестовали на трое суток, а в Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Тюмени, Туле, Саратове и Самаре участников отпустили вскоре после задержания.

В Москве на уличной акции задержали двух человек. Глава столичного штаба Навального Николай Ляскин при этом назвал прошедшее мероприятие крупнейшим несогласованным шествием по Тверской улице, прошедшим без задержаний. Отличился на этот раз Петербург. Ранее СМИ сообщали о задержании более сотни человек и грубой работе силовиков. Активист движения «Помощь задержанным» Марина Букина рассказала о том, что сотрудник Росгвардии ударил ее дубинкой по голове.

Сергей Демин
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