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Кадыров поздравил Путина словами о "великой империи" 8. Мединского срочно увезли в больницу 12:50 08 октября 2017 3 Поздравляем! Юбилей у самого авторитетного губернатора страны Эдуард Россель празднует 80-летие Фото: Анна Майорова © URA.RU Юбилей первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя в 2017 году пришелся на воскресенье. Сам Эдуард Эргартович на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 6 октября, признался, что хотел бы провести этот день один в камуфляжном костюме в тайге — за охотой или просто прогулками. «Но губернатор [Евгений Куйвашев] настоял — некрасиво, говорит, так, надо праздновать. Я не стал спорить, и вот они мне там готовили и шахматный турнир и другие развлечения», — рассказал Россель, «надеющийся до последнего дня своей жизни работать» и честно признавшийся, что «никаких подарков уже не хочет». Тем не менее, подарки, конечно же будут, как и теплые поздравления, которыми с «URA.RU» поделились главные люди Среднего Урала. От себя лично и от всех уральцев с 80-летием первого губернатора Свердловской области поздравил действующий глава региона Евгений Куйвашев. «Своим статусом лидера, достижениями в разных сферах социально-экономической жизни Свердловская область во многом обязана Вашей плодотворной деятельности на посту губернатора. Мы высоко ценим тот огромный вклад, который Вы внесли в развитие нашего региона, в укрепление его позиций как опорного края державы. Сегодня, когда в регионе стартовала программа „Пятилетка развития“, ваш большой опыт, профессионализм и чувство ответственности за судьбу земляков особенно востребованы. Уверен, что фундамент, заложенный в годы Вашего руководства, поможет Свердловской области войти в тройку лучших российских регионов по качеству жизни и экономическому росту», — подчеркнул Евгений Куйвашев и пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов во всех делах на благо Урала и России. «Я очень благодарен Эдуарду Эргартовичу за тот импульс, который он дал мне в моем поступательном движении на госслужбе. Он многому меня научил, и я продолжаю у него учится. Он высокоответственный и всегда демонстрирует пример тактичного общения с людьми. Меня удивляет, как в своем возрасте он мыслит и реализует планы. Наблюдая за ним, я всегда видел, в чем разница между ним и его однокашниками. На их фоне он всегда выделялся своей энергией. В отличие от своих сверстников, он не живет прошлым, более того он не стесняется строить планы на будущее. В этом и заключается его секрет молодости. Желаю ему здоровья и политического долголетия», — сказал «URA.RU» представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. С радостью поделилась своим поздравлением и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина: «Имя Эдуарда Эргартовича Росселя в нашей стране широко известно. Признанный лидер, он по жизни — всегда первый. Первый председатель Свердловской облдумы, первый в стране всенародно избранный губернатор. Свыше четырнадцати лет Россель руководил Свердловской областью. Чтобы возглавлять такой мощный промышленный регион, как наш, да еще в столь непростое для страны время, надо быть государственником в самом высоком понимании этого слова, обладать огромными знаниями, опытом хозяйственной деятельности, силой воли, мудростью. Эдуард Эргартович всеми этими качествами обладает сполна. Руководитель федерального уровня, о котором в народе слагают легенды, при этом остается человеком, открытым для общения. От всей души поздравляю дорогого юбиляра с днём рождения! Желаю успехов, крепкого-крепкого здоровья, благополучия! Уверена, что Вы, уважаемый Эдуард Эргартович, еще очень много сделаете для любимого Урала и его жителей». Экс-председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьев с радостью озвучил пожелание старому другу: «80 лет — это огромный рубеж, это жизнь, прожитая со всеми ее сложностями, радостями, победами, тревогами. Жизнь нашего родного Урала. С нашим родным Уралом мы отмечаем и 80 лет Эдуарду Эргартовичу. Человек, который шагал, шагает и очень хочу, чтобы дальше шагал по нашей родной земле, по большому нашему Отечеству, неся доброе и вечное, неся с одной стороны дух романтики, замечательного дела, а с другой стороны — дух организатора, воплощения всех задумок в нашу реальную жизнь, созидательную деятельность, направленную на возвеличивание нашего региона и нашего огромного отечества. Всей свой жизнью — от мастера на стройке до губернатора Свердловской области — он убедительно доказывает, как надо работать, мыслить, объединять людей, ценить их уважать их, заботиться о них. Очень будет правильно, если мы всей Свердловской областью хотя бы в этот день скажем Эдуарду Эргартовичу: «С 80-летием, так держать, первый губернатор Свердловской области! Будьте всегда здоровы, всегда с нами, всегда впереди, всегда счастливы и радостны, уважаемы и хранимы Богом!» «Эдуард Эргартович всегда олицетворял и продолжает олицетворять целую эпоху в жизни Свердловской области. Сегодня каждый екатеринбуржец, каждый свердловчанин может воочию увидеть плоды его труда. И что важно — продолжает жить и работать именно в нашей области, для всех нас. Я хочу поблагодарить его и от себя, и от всего Уральского федерального университета за то, что он для нас делает. Как бывший министр международных и внешнеэкономических связей правительства Свердловской области хочу отметить особую роль Эдуарда Эргартовича в том, что Екатеринбург превратился по-настоящему в дипломатическую и экономическую столицу Урала. Можно вспомнить еще очень много других славных дел этого человека, которые навсегда войдут в историю Свердловской области. Я хочу пожелать Эдуарду Эргартовичу долгих-долгих лет жизни, здоровья, удачи!» — поздравил некогда своего руководителя ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Уверены, что таких поздравлений в адрес Эдуарда Росселя прозвучит еще очень много. «URA.RU» присоединяется ко всему сказанному и желает, чтобы вся неустанная деятельность первого губернатора на благо Свердловской области и миллионов уральцев приумножала его счастливые дни и всеобъемлющую славу. Антон Ольшанников © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}